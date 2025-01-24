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Старты ледового спидвея пройдут во Владивостоке 2 февраля на «Авангарде»

Команды из пяти городов выяснят, кому принадлежит звание сильнейшего в гонках по льду.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье, 2 февраля, на стадионе «Авангард» во Владивостоке пройдут увлекательные гонки ледового спидвея. Спортивное мероприятие начнется в 13 часов, сообщили в пресс-службе администрации города.

В заездах примут участие сборные команды из Владивостока, Благовещенска, Читы, Большого Камня и Уссурийска. Точный состав участников станет известен на следующей неделе. Билеты на соревнование можно будет приобрести с субботы, 1 февраля, начиная с 11 часов, в кассах стадиона.

Прошлый подобный турнир по ледовому спидвею состоялся также на «Авангарде», 5 февраля прошлого года. Тогда зрителями стали около 6000 человек, многие из которых приехали из разных уголков Приморья. Соревнование возродили после 42-летнего перерыва, собрав мотогонщиков со всего региона.

Управление физической культуры и спорта администрации Владивостока напомнило, что с воскресенья, 26 января, каток «Авангард» закроют для подготовки трассы к заездам. О возобновлении работы ледовой площадки сообщат позже.

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