Старты ледового спидвея пройдут во Владивостоке 2 февраля на «Авангарде»

Прошлый подобный турнир по ледовому спидвею состоялся также на «Авангарде», 5 февраля прошлого года. Тогда зрителями стали около 6000 человек, многие из которых приехали из разных уголков Приморья. Соревнование возродили после 42-летнего перерыва, собрав мотогонщиков со всего региона.