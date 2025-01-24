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На проспекте Октября в Уфе в автоаварии пострадал водитель

В Уфе в ДТП с Hyundai Solaris пострадал водитель Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 23 января, в Уфе произошло ДТП с участием двух машин. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на проспекте Октября. 25-летний парень за рулем Hyundai Solaris врезался в попутную Lada Granta. В результате происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля. Он с различными травмами обратился в больницу и после оказания медицинской помощи был отпущен.

По факту аварии началось административное расследование.

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