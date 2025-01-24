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Школьные автобусы начнут работать по расписанию в Дзержинске с 24 января

С 24 января школьные автобусы в Дзержинске будут курсировать по установленному графику, сообщил мэр Михаил Клинков.

Решение о регулярных рейсах было принято после жалоб на отсутствие перевозок 23 января для учеников школы имени А. О. Молева.

Как отметил градоначальник, технические проблемы, из-за которых накануне произошла задержка, уже решены.

«Мы будем регулярно перевозить детей. Проблемы есть, но они устранимы. Контролирую процесс лично, подобных сбоев больше не будет», — заявил глава города химиков.

Также чиновник опроверг слухи о связи инцидента с проведением региональной олимпиады школьников в Нижнем Новгороде, подчеркнув, что автобусные рейсы не связаны с этим мероприятием, и школьников обязательно доставят на все нужные события.