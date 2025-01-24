Школьные автобусы начнут работать по расписанию в Дзержинске с 24 января

Решение о регулярных рейсах было принято после жалоб на отсутствие перевозок 23 января для учеников школы имени А. О. Молева.
Как отметил градоначальник, технические проблемы, из-за которых накануне произошла задержка, уже решены.
«Мы будем регулярно перевозить детей. Проблемы есть, но они устранимы. Контролирую процесс лично, подобных сбоев больше не будет», — заявил глава города химиков.
Также чиновник опроверг слухи о связи инцидента с проведением региональной олимпиады школьников в Нижнем Новгороде, подчеркнув, что автобусные рейсы не связаны с этим мероприятием, и школьников обязательно доставят на все нужные события.