С 1 февраля стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Иркутска составит 35 рублей

«Цены на ГСМ постоянно растут. Увеличение стоимости проезда позволит муниципальным предприятиям функционировать на прежнем уровне. Кроме того, нам необходимо поддерживать конкурентоспособную зарплату водителей и работников ремонтной зоны. В условиях дефицита кадров это очень важный и едва ли не решающий фактор», — отметили руководители МУП «Иркутскавтотранс» и МУП «Иркутскгортранс».