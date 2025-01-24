С 1 февраля стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Иркутска составит 35 рублей

Повышение цен на проезд обусловлено постоянным подорожанием топлива, запчастей, шин, комплектующих, а также обязанностью работодателей повышать зарплату сотрудникам, сообщает пресс-служба мэрии.
В коммерческом секторе пассажирских перевозок стоимость проезда днем составляет 35−40 рублей, вечером — 40−45 рублей.
«Цены на ГСМ постоянно растут. Увеличение стоимости проезда позволит муниципальным предприятиям функционировать на прежнем уровне. Кроме того, нам необходимо поддерживать конкурентоспособную зарплату водителей и работников ремонтной зоны. В условиях дефицита кадров это очень важный и едва ли не решающий фактор», — отметили руководители МУП «Иркутскавтотранс» и МУП «Иркутскгортранс».
Для сравнения, в ближайших к Иркутску городах стоимость проезда на общественном транспорте составляет: Шелехов — 40 рублей; Ангарск — 50 рублей; Усолье-Сибирское — 40 рублей; Тулун — 40 рублей; Братск — 33−40 рублей; Чита — 30−42 рубля; Красноярск — 32−44 рубля; Новосибирск — 35−45 рублей.