Во время ветра 124 населенных пунктов Красноярского края остались без света

24 января стало известно, что прокуратура Красноярского края начала проверку после отключения электричества 23 января в ветреную погоду в 124 населенных пунктах региона.
Стало известно, что временное ограничение подачи электроэнергии коснулось почти 43 тысяч человек в регионе. Света не было в 13437 жилых домах и 134 социальных объектов.
Напомним, 23 января из-за ухудшения погоды начал действовать режим «Повышенная готовность» в Богучанском, Емельяновском, Кежемском, Мотыгинском, Пировском, Минусинском, Шушенском и Таймырском районах.
К 24 января электроснабжение удалось восстановить. Сотрудники прокуратуры оценят соблюдение установленных сроков устранения аварийной ситуации, а также выяснят состояние электросетей. После этого будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Также ведомство взяло на контроль перерасчёт жителям платежей за электричество с учетом его временного отключения.