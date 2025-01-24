Труженица тыла из Красноярского края Ольга Курносова отметила 100-летие

Валентина Самуиловна родилась в многодетной семье в 1924 году в селе Беллык Краснотуранского района Красноярского края. В тяжёлые годы Великой Отечественной войны 17-летняя девушка работала на Красмаше и перевозила мостовым краном стволы для артиллерийских орудий.