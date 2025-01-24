Труженица тыла из Красноярского края Ольга Курносова отметила 100-летие

Труженица тыла и ветеран труда из Красноярского края Валентина Самуиловна Курносова отметила 100-летие. Пенсионерка 52 года проработала на Красноярском машиностроительном заводе.
Валентина Самуиловна родилась в многодетной семье в 1924 году в селе Беллык Краснотуранского района Красноярского края. В тяжёлые годы Великой Отечественной войны 17-летняя девушка работала на Красмаше и перевозила мостовым краном стволы для артиллерийских орудий.
После окончания войны Валентина Самуиловна продолжила работать на красноярском заводе. Её общий трудовой стаж составил 52 года. Воспитала дочь и внучку.
С 100-летним юбилеем труженицу тыла поздравил губернатор Красноярского края.
«Пожелал ветерану крепкого здоровья. Невероятной силы и мужества поколение фронтовиков и тружеников тыла обеспечило нам возможность встретить в мае юбилей Великой Победы», — рассказал Михаил Котюков.
Ранее 100-летний юбилей отметила Ольга Тимофеевна Гунбина, ветеран труда. За свою долгую жизнь она работала в шахте и на кирпичном заводе.