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Минздрав изменил правила эндопротезирования суставов и основания снятия пациента с очереди

Минздрав изменил правила эндопротезирования суставов и причины снятия с очереди.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Беларуси изменил правила эндопротезирования суставов и причины снятия с очереди. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве обратили внимание на то, что в Беларуси была утверждена и актуализирована Инструкция, связанная с порядком организации оказания медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в эндопротезировании крупных суставов. Постановление Министерства здравоохранения № 182 от 30 декабря 2024 года вступило в силу с 23 января 2025 года.

В сообщении сказано, что были скорректированы основания для снятия белорусов с учета нуждающихся. Сказано, что это будет сделано в случае неявки пациента в течение одного месяца после назначенной даты госпитализации. Кроме того, пациента снимут с учета в том случае, если он выражает несогласие на проведение операции более двух раз.

В Минздраве уточнили, что в документ были внесения изменения, которые дают возможность нуждающимся в проведении повторного эндопротезирования пациентам, получать медицинскую помощь при смене жительства. Также сказано про введение понятия несогласия пациента с датой госпитализации. Кроме того, была установлена возможность переносить операцию на срок до полугода по существенным соцпричинам. К примеру, из-за смерти родственника, тяжелой болезни и так далее.

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