Минздрав изменил правила эндопротезирования суставов и основания снятия пациента с очереди

В сообщении сказано, что были скорректированы основания для снятия белорусов с учета нуждающихся. Сказано, что это будет сделано в случае неявки пациента в течение одного месяца после назначенной даты госпитализации. Кроме того, пациента снимут с учета в том случае, если он выражает несогласие на проведение операции более двух раз.