Опера «Мастер и Маргарита» вошла в лонг-лист премии «Золотая Маска»

Премьера спектакля состоялась в октябре 2023 года, и сразу стала заметным явлением в театральном мире. Уже через месяц опера прозвучала на Новой сцене Мариинского театра в рамках Международного Санкт-Петербургского культурного форума, что стало одним из центральных событий форума.