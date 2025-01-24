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10-летнему мальчику в Уфе потребовалась помощь спасателей

В Уфе УГЗ спасло застрявшего ногой в батарее 10-летнего мальчика.
Источник: Комсомольская правда

Вчера, 23 января, в Уфе мальчику потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

10-летний школьник стоял у окна и случайно просунул ногу между секциями батареи, и она застряла. Его бабушка и дедушка пытались вытащить стопу внука, но у них ничего не вышло, и они обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу.

На вызов прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда УГЗ. Им хватило всего пару минут, чтобы при помощи несложных манипуляций освободить ногу мальчика. Ребенок никак не пострадал, в медицинской помощи он не нуждался.

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