«Водоканал» объявил «водную амнистию» в Калининградской области

Жители области, несанкционированно подключившиеся к воде, могут избежать штрафов. Об этом сообщает региональный «Водоканал».
С 15 января по 28 февраля организация проводит «водную амнистию»: при обнаружении незаконной врезки предприятие предлагает заключить договор технического присоединения к централизованной системе водоснабжения. Услуга доступна для жителей Полесского, Пионерского, Светлогорского, Янтарного, Мамоновского, Ладушкинского, Черняховского городских округов.
Заявки принимаются в Центрах обслуживания клиентов предприятия или по телефону: 8 (4012) 555−151. Заявление можно направить на электронную почту: vam@vk39.ru, или через Личный кабинет ГП КО «Водоканал».