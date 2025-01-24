У дончанина на маркетплейсе списали 12 тысяч рублей, но не выдали товар

На маркетплейсе у дончанина списали 12 тысяч рублей, но не выдали товар. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, мужчина сделал заказ товара на популярном маркетплейсе. Дончанин перевел нужную сумму на счет торговой площадки. Однако спустя пару минут деньги вернулись с сообщением «не устроила цена», а затем сразу же списались. Второй раз деньги ушли на неизвестный счет.
По словам мужчины, заказ он не отменял, но и товар так и не получил. Он обратился за помощью в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже.