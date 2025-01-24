Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 24 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 24 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 января 2025 года.

Минобороны сообщило о самой массированной атаке дронов ВСУ в 2025 году

Источник: Минобороны

В ночь на 24 января средства ПВО нейтрализовали и ликвидировали 121 украинский дрон. Беспилотники ВСУ атаковали 13 регионов. Больше всего БПЛА — 37 шт. — уничтожили над Брянской областью. Среди атакованных регионов — Москва, Московская, Ростовская, Саратовская, Курская области.

Трамп выразил желание срочно провести переговоры с Путиным

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что встретился бы с Владимиром Путиным немедленно для заключения сделки по Украине. Также американский лидер назвал Владимира Зеленского виновным в затягивании урегулирования конфликта с Россией. По словам Трампа, украинский президент вместо того, чтобы заключить мир, «решил, что хочет воевать».

МИД Израиля заявил, что не намерен передавать оружие Украине

Источник: РИА "Новости"

МИД Израиля опроверг информацию о передаче Киеву российского оружия, захваченного ЦАХАЛ. Ранее представитель украинского посольства сообщил о якобы достигнутой договоренности с Тель-Авивом об отправке ВСУ партии трофейного вооружения, изъятого в Ливане и на других территориях.

Танкеры с СПГ переориентировались с Азии и Африки на Европу

Источник: AP 2024

Суда, занимающиеся транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ), поменяли курс в Атлантике и направились в Европу вместо портов в Азии и Африке. Причина — повышенный спрос на топливо в европейских странах, пострадавших от прекращения транзита российского трубопроводного газа через Украину.

Украина договаривается о размещении иностранных военных для гарантии безопасности

Киев ведет переговоры с союзниками о размещении на украинской территории иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности после заключения сделки о перемирии с Россией. Конкретное количество миротворцев пока не обсуждается, как и районы их дислокации.