Главные новости 24 января 2025 года

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что встретился бы с Владимиром Путиным немедленно для заключения сделки по Украине. Также американский лидер назвал Владимира Зеленского виновным в затягивании урегулирования конфликта с Россией. По словам Трампа, украинский президент вместо того, чтобы заключить мир, «решил, что хочет воевать».