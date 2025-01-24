Главные новости 24 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 января 2025 года.
Минобороны сообщило о самой массированной атаке дронов ВСУ в 2025 году
В ночь на 24 января средства ПВО нейтрализовали и ликвидировали 121 украинский дрон. Беспилотники ВСУ атаковали 13 регионов. Больше всего БПЛА — 37 шт. — уничтожили над Брянской областью. Среди атакованных регионов — Москва, Московская, Ростовская, Саратовская, Курская области.
Трамп выразил желание срочно провести переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что встретился бы с Владимиром Путиным немедленно для заключения сделки по Украине. Также американский лидер назвал Владимира Зеленского виновным в затягивании урегулирования конфликта с Россией. По словам Трампа, украинский президент вместо того, чтобы заключить мир, «решил, что хочет воевать».
МИД Израиля заявил, что не намерен передавать оружие Украине
МИД Израиля опроверг информацию о передаче Киеву российского оружия, захваченного ЦАХАЛ. Ранее представитель украинского посольства сообщил о якобы достигнутой договоренности с Тель-Авивом об отправке ВСУ партии трофейного вооружения, изъятого в Ливане и на других территориях.
Танкеры с СПГ переориентировались с Азии и Африки на Европу
Суда, занимающиеся транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ), поменяли курс в Атлантике и направились в Европу вместо портов в Азии и Африке. Причина — повышенный спрос на топливо в европейских странах, пострадавших от прекращения транзита российского трубопроводного газа через Украину.
Украина договаривается о размещении иностранных военных для гарантии безопасности
Киев ведет переговоры с союзниками о размещении на украинской территории иностранного военного контингента в качестве гарантии безопасности после заключения сделки о перемирии с Россией. Конкретное количество миротворцев пока не обсуждается, как и районы их дислокации.