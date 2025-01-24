Студенты смогут приехать в Крым на поезде по скидке

«Цены снижены на все места в купейных вагонах и верхние полки в плацкартных вагонах поездов “Таврия” и “Таврия Экспресс” отправлением с 24 по 31 января 2025 года “, — сказано в Telegram-канале перевозчика.
Уточняется, что снижение цен для студентов касается поездок по всем направлениям. Воспользоваться скидкой смогут все желающие.
«Поймать» билет в Крым поможет лист ожидания на сайте «Гранд Сервис Экспресс», сообщал ранее Telegram-канал железнодорожного перевозчика. Авторизовавшись на сайте, можно встать на очередь в «Лист ожидания». Эта опция позволяет в автоматическом режиме «ловить» билеты на поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс». Посмотреть и отменить заявки можно в личном кабинете.