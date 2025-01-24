В селах Казачинско-Ленского района появились волки

Хищников видели, в частности, в административном центре района — селе Казачинское, и в рядом расположенной деревне Ключи.
«Видел крупную особь в районе карьеров за пионерлагерем».
«Волк ходит на трассе в районе перекрёстка дороги Мостовая-Ключи-Магистральный».
Местные власти пока никак не прокомментировали сообщения о выходе волков к людям. Вероятно, потому, что для Казачинско-Ленского района, находящегося на севере Иркутской области посреди тайги, ничего необычного и уж тем более из ряда вон выходящего в этом нет.
Да и вообще, напомним, начиная с весны прошлого года в Приангарье волки, медведи и лисы чаще обычного выходят к людям.