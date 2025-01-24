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В селах Казачинско-Ленского района появились волки

В пабликах соцсетей жители Казачинско-Ленского района сообщают о том, что на улицах населенных пунктов видели волков, передает ИА «ТК Город».

Хищников видели, в частности, в административном центре района — селе Казачинское, и в рядом расположенной деревне Ключи.

«Видел крупную особь в районе карьеров за пионерлагерем».

«Волк ходит на трассе в районе перекрёстка дороги Мостовая-Ключи-Магистральный».

Местные власти пока никак не прокомментировали сообщения о выходе волков к людям. Вероятно, потому, что для Казачинско-Ленского района, находящегося на севере Иркутской области посреди тайги, ничего необычного и уж тем более из ряда вон выходящего в этом нет.

Да и вообще, напомним, начиная с весны прошлого года в Приангарье волки, медведи и лисы чаще обычного выходят к людям.

флора и фауна