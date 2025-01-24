Стоимость проезда в муниципальном транспорте поднимется в Иркутске с 1 февраля

Стоимость проезда изменится в муниципальных автобусах, трамваях и троллейбусах Иркутска. Как стало известно КП-Иркутск, с 1 февраля 2025 цена поднимется до 35 рублей. Это связано с подорожанием топлива, запчастей, шин, помимо этого работодатели обязаны повысить зарплаты водителям.
— Увеличение стоимости проезда позволит предприятиям работать на прежнем уровне. Кроме того, нам необходимо поддерживать конкурентоспособные заработные платы водителей и работников ремонтной зоны. В условиях дефицита кадров это очень важный и едва ли не решающий фактор, — прокомментировал руководители МУП «Иркутскавтотранс» и МУП «Иркутскгортранс».
Напомним, коммерческие перевозчики также подняли стоимость. За одну поездку приходится отдавать 35−40 рублей днем и 40−45 рублей вечером.
А как обстоят дела в близлежащих городах? В Шелехове, например, за проезд необходимо заплатить 40 рублей, в Ангарске — 50 рублей. Чтобы добраться из пункта «А» в пункт «Б» в Усолье-Сибирском нужно передать водителю 40 рублей, столько же и в Тулуне. В Братске от 33 до 44 рублей, в Чите — 30−42 рубля, в Красноярске 32−44 рубля, а в Новосибирске — 35−45.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 14 февраля стоимость проезда по маршруту № 2 поднимется в Иркутске до 45 рублей.