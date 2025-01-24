Стоимость проезда в муниципальном транспорте поднимется в Иркутске с 1 февраля

А как обстоят дела в близлежащих городах? В Шелехове, например, за проезд необходимо заплатить 40 рублей, в Ангарске — 50 рублей. Чтобы добраться из пункта «А» в пункт «Б» в Усолье-Сибирском нужно передать водителю 40 рублей, столько же и в Тулуне. В Братске от 33 до 44 рублей, в Чите — 30−42 рубля, в Красноярске 32−44 рубля, а в Новосибирске — 35−45.