Беларусь намерена запустить в 2025 новый спутник для наблюдения за ионосферой

Он уточнил, что сегодня белорусская сторона занимается вопросами безопасности, которые связаны с изменениями в ионосфере. По его словам, кроме присущей северному сиянию красоты, явление может давать ложные срабатывания спутника в энергетической системе и связи. Шумилин заметил, что Россия уже запустила два спутника по дистанционному зондированию ионосферы.