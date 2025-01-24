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Беларусь намерена запустить в 2025 новый спутник для наблюдения за ионосферой

Беларусь собирается запустить новый малый спутник в 2025 для наблюдения за ионосферой Земли.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь намерена запустить в 2025 новый спутник для наблюдения за ионосферой Земли. Об этом рассказал академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси Александр Шумилин, пишет БелТА.

Он уточнил, что сегодня белорусская сторона занимается вопросами безопасности, которые связаны с изменениями в ионосфере. По его словам, кроме присущей северному сиянию красоты, явление может давать ложные срабатывания спутника в энергетической системе и связи. Шумилин заметил, что Россия уже запустила два спутника по дистанционному зондированию ионосферы.

— У нас готов белорусский спутник, проходит последние испытания, планируем запустить в этом году, чтобы проводить зондирование ионосферы, а соответственно и предупреждать на перспективу о влиянии солнечных вспышек, магнитных бурь на энергосистему, на связь, — заявил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси.

Он подчеркнул, что речь идет про малый и относительно недорогой спутник, предназначенный именно для ионосферы. Специалист также сообщил, что данное направление является новым.

— Оно появилось, потому что мы все сегодня наблюдаем солнечные вспышки, которые влияют на людей и приборы.

Шумилин рассказал, что речь идет именно о белорусском спутнике, отметив, что его разработка шла по совместной программе.

Тем временем магнитная буря обрушится на Землю 24 января 2025 года — что ждать белорусам.

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