Нижегородцы грозятся перекрыть Московское шоссе из-за проблем с отоплением

«Доводим до вашего сведения, что в период с 15.02 по 16.02 мы перекроем трассу в районе остановки “Совхоз Горьковский”. Начиная со вчерашнего дня, в наших домах батареи чуть живые, в комнатах +15 градусов, в угловых люди спят с каминами. Как только температура на улице стала повышаться, убавили, так всегда, пока мы скандалить не начнём. Решите вопрос, почему мы должны мерзнуть?!» — написала Юлия Ч., добавив, что на их жалобы не реагируют ни «Теплоэнерго», ни управляющая компания, на администрация Канавинского района.