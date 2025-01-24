Нижегородцы грозятся перекрыть Московское шоссе из-за проблем с отоплением

В Нижнем Новгороде жители улицы Тепличной и близлежащих домов в районе агрокомбината «Горьковского», готовы перекрыть Московское шоссе из-за проблем с отоплением. Об этом они предупредили на странице губернатора Глеба Никитина в соцсети.
Проблемы с отоплением в этом микрорайоне наблюдаются уже многие годы.
«Доводим до вашего сведения, что в период с 15.02 по 16.02 мы перекроем трассу в районе остановки “Совхоз Горьковский”. Начиная со вчерашнего дня, в наших домах батареи чуть живые, в комнатах +15 градусов, в угловых люди спят с каминами. Как только температура на улице стала повышаться, убавили, так всегда, пока мы скандалить не начнём. Решите вопрос, почему мы должны мерзнуть?!» — написала Юлия Ч., добавив, что на их жалобы не реагируют ни «Теплоэнерго», ни управляющая компания, на администрация Канавинского района.
Представители «Теплоэнерго» на жалобу ответили, что параметры на выходе от источника нормативные, повреждений на теплосетях нет. выявлено. На источнике проведены дополнительные проверочные и наладочные работы. Чтобы определить причины слабого отопления, запланировано комиссионное обследование.