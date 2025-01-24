Омских чиновников обязали уведомлять губернатора о заграничных поездках

Практика согласования заграничных поездок и отпусков активно применяется в органах власти многих субъектов РФ. Обычно плановые отпуска согласовываются еще до наступления календарного года. График отпусков — один из обязательных документов в каждой организации, наличие которого всегда проверяют трудовые инспекторы.