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Омских чиновников обязали уведомлять губернатора о заграничных поездках

Требование позволит оперативно принимать решения о кадровых заменах.
Источник: Комсомольская правда

Омские чиновники в обязательном порядке будут уведомлять Виталия Хоценко о своих заграничных поездках. Такое требование прописано в региональных нормативных актах. Особенно это касается руководящего состава.

Эта мера поможет оперативно подыскать ответственного «на замену» в случае длительного отпуска сотрудника. Таким образом работа всех органов власти будет настроена на эффективное взаимодействие даже в период отпуска или выхода на больничный ключевых чиновников.

Практика согласования заграничных поездок и отпусков активно применяется в органах власти многих субъектов РФ. Обычно плановые отпуска согласовываются еще до наступления календарного года. График отпусков — один из обязательных документов в каждой организации, наличие которого всегда проверяют трудовые инспекторы.

В случае изменений планов, сотрудник в обязательном порядке обязан уведомить работодателя о сроках и причинах отсутствия его на рабочем месте.

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