Установлены климатические изменения на юге Приморья при помощи костей рептилий

В настоящее время динодон обитает в основном на востоке Китая, в Приморье его особи встречаются редко. Исследования помогли установить, что в южной части Сихотэ-Алиня обитали два вида ящериц: амурская и корейская долгохвостки. Также нашли скелеты семи видов змей: амурского и узорчатого полоза, динодона, японских и тигровых ужей, средних и уссурийских щитомордников.