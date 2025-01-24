Установлены климатические изменения на юге Приморья при помощи костей рептилий

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Ученые Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН изучили скелеты рептилий из пещеры Медвежий Клык на хребте Лозовый, расположенной на юге горной системы Сихотэ-Алинь в Приморье. По ним удалось определить, что ранее климат в этой части региона был более мягким, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Российской Федерации.
Ученые отмечают, что исследование более 12 тыс. скелетов рептилий: змей и ящериц — помогли реконструировать изменения в экологии древности. Результаты этой работы важны для понимания динамики экосистемы юга Приморского края в соответствии с изменениями климата.
«Результаты исследования важны для понимания динамики экосистем в ответ на климатические изменения. Они дают новые данные о видовом составе рептилий и позволяют уточнить особенности древней биоты юга Дальнего Востока России. Наличие остатков наиболее теплолюбивого динодона указывает на периоды с более мягкими климатическими условиями», — отметили в пресс-службе министерства.
В настоящее время динодон обитает в основном на востоке Китая, в Приморье его особи встречаются редко. Исследования помогли установить, что в южной части Сихотэ-Алиня обитали два вида ящериц: амурская и корейская долгохвостки. Также нашли скелеты семи видов змей: амурского и узорчатого полоза, динодона, японских и тигровых ужей, средних и уссурийских щитомордников.
«Анализ показал, что на северо-западных склонах хребта в течение позднего голоцена произрастали леса, а на юго-восточных склонах существовали редколесья, площадь которых менялась во времени. Это согласуется с палеоклиматическими и палеогеографическими реконструкциями, сделанными ранее для юга Дальнего Востока», — добавили в пресс-службе.