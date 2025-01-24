DM: Африка может расколоться надвое гораздо раньше прогнозов ученых

Серьезные геологические преобразования на континенте связаны с ВАР, огромной трещиной протяженностью около 3,5 тыс. км, пересекающей несколько стран — от Эфиопии на севере до Мозамбика на юге. Прогрессирующий разрыв земной коры, расширяющийся ежегодно на 1,5 см, обусловлен мощным выбросом перегретой породы из ядра планеты. По оценкам ученых, этот процесс начался 22 млн лет назад.