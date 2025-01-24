В Краснодаре более 10 улиц обесточат на 8 часов

По данным ЕДДС города, в период с 9:00 до 17:00 без света останутся следующие улицы: ул. 1 Заречная, 42/2; ул. Бородинская, 10; ул. Комсомольская, 34; ул. Придорожная, 45; ул. Березовая, 36; ул. Кирпильская, 15; ул. Лесопосадочная, 5; ул. 1 Мая, 234, 262, 230/а; ул. Восточно-Кругликовская, 55/4; ул. Черкасская, 43, 45; ул. Цветная, 45; ул. 1-й Воронежский проезд, 1/1; ул. Казачья, 18; ул. Ставропольская, 184.
«Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе “Электросети Кубани” —» «Краснодарэлектросеть» по тел. 255−45−66", — говорится в сообщении.