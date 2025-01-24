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С бойцом СВО Александром Солодковым простятся в Усть-Куте 25 января

Герой погиб во время выполнения боевого задания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

41-летний военнослужащий из Усть-Кута, что в Иркутской области Александр Солодков героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина пал 12 ноября 2024 во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Прощание с героем состоится завтра, 25 января 2025. Родственники, близкие и коллеги соберутся в ритуальном зале в 13:30 по адресу улица Высоцкого 22, чтобы проводить защитника Отечества в последний путь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Слюдянке простились с Александром Жаровым, бойцом СВО. За проявленный героизм его наградили орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Гвардии рядового навсегда внесли в историю Слюдянки.