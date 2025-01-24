С бойцом СВО Александром Солодковым простятся в Усть-Куте 25 января

41-летний военнослужащий из Усть-Кута, что в Иркутской области Александр Солодков героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Мужчина пал 12 ноября 2024 во время выполнения боевого задания. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.