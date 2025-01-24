Беларусь ввела лицензирование на ввоз ряда строительных материалов

Согласно документу, под ограничения попали глина, мел, гранит, песок, щебень. Также называются торф, галька, гравий, камень для памятников или строительства и ряд других строительных материалов. Говорится, что с 24 января 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут их ввезти по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами, которые подчинены Совету министров. А также с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством энергетики.