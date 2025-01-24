Беларусь ввела лицензирование на ввоз ряда строительных материалов. Это следует из постановления белорусского правительства № 29 от 21 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правом портале.
Согласно документу, под ограничения попали глина, мел, гранит, песок, щебень. Также называются торф, галька, гравий, камень для памятников или строительства и ряд других строительных материалов. Говорится, что с 24 января 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут их ввезти по разовым лицензиям, которые будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами, которые подчинены Совету министров. А также с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством энергетики.
Отмечается, что лицензирование не будет распространяться на указанную группу товаров в трех случаях. Так, если товар перемещается через территорию страны в рамках транзита. Не будет действовать в случае, если товары происходят из стран — членов ЕАЭС. В том случае, если стоимость товаров по одном из транспортных документов превышает сумму, эквивалентную 1000 евро. Лицензирование введено на семь месяцев.
Тем временем Совмин Беларуси продлил на полгода запрет на вывоз отдельных промтоваров.
Ранее Совмин обновил список неблагоприятных для сельского хозяйства районов Беларуси.
Кроме того, Совмин ввел лицензирование на вывоз капусты, яблок, лука, морковки и овощей.
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