Для Омской области закупили 204 новых школьных автобуса

Правительство Российской Федерации выделило 204 новых школьных автобуса для Омской области. Постановление о этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В ближайшее время транспорт передадут в школы Омской области.
О скором получении большой партии комфортабельных школьных автобусов рассказал в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он подчеркнул, что обновление школьного транспорта является приоритетным направлением для региона. Цель — обновить автопарк школьных машин полностью.
За последние пять лет регион получил 392 школьных автобуса. Большинство из них традиционно отправляются в сельские районы, где необходимо обеспечивать регулярный подвоз детей в отдаленные образовательные учреждения.
Добавим, что это направление губернатор Омской области обозначил как приоритетное в своем послании Законодательному собранию региона 28 ноября 2024 года. О чем еще говорил Виталий Хоценко на выступлении, мы рассказывали в материале.