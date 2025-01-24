Нижегородцы одними из первых в стране увидели фильм «Злой город» — масштабную историческую картину режиссёра Константина Буслова об обороне Козельска во время монгольского нашествия на Русь. Предпоказ фильма состоялся 23 января в культурном центре «Рекорд». На него были приглашены семьи участников СВО, юнармейцы, кадеты и ветераны.
Для показа в вестибюле кинотеатра выстроили целый средневековый город. Реконструкторы учили зрителей обращаться с оружием, чеканить монеты, шить изделия из кожи и даже играть в кости. Установили в кинотеатре и метательную машину — гравитационный камнемёт — с помощью таких орудий был сожжён осаждаемый Козельск — они метали зажигательные снаряды.
Представлять фильм в Нижний Новгород приехал его режиссёр, продюсер Константин Буслов и сыгравшие в картине актёры — Александр Метёлкин и Дмитрий Куличков.
Режиссёр рассказал, что фильм уже был показан в Козельске, историю которого он рассказывает, и в Бресте — городе, который, как и Козельск, его защитники не сдали и погибли. А теперь, даже раньше, чем в Москве, его увидели нижегородцы, потому что с Нижним Новгородом и правительством региона Константина Буслова связывают давние дружеские связи. У нас он представлял и одну из предыдущих картин — «1941. Крылья над Берлином».
Константин Буслов отметил, что этот проект стал для него самым сложным и масштабным. На его создание ушло более двух лет — для съёмок были воссозданы Козельск 1238 года, огромный деревянный мост через реку Жиздра, монгольский стан с юртами, телегами, арбами, камнемётными машинами, стенобитными таранами, штурмовыми лестницами и бытовой утварью того периода.
«Мы всё снимали по-настоящему — не в каком-то теплом павильоне, на зелёном фоне, а в степи, в сугробах, на морозе. Так что актёры все это проживали и их эмоции на экране — правдивы», — отметил режиссер.
Одну из главных ролей в фильме — Могуту сыграл Александр Метёлкин. Он рассказал об истории подвига козельцев, сьёмках и своём герое.
«История Козельска — первый пример такого героического сопротивления жителей небольшого городка. Почти два месяца его жители сопротивлялись нашествию татаро-монгол. Да, город был разрушен, практически все его жители погибли. Но они нанесли сокрушительный урон армии Батыя, за что он и назвал Козельск — “Злой город”. А эта история стала примером русского мужества. Зная, что они обречены на поражение, эти люди стояли до конца. Большая честь, что мы причастны к таком у фильму», — поделился актёр.
Он признался, что проект поразил его масштабом и погружением в эпоху. «Я был поражён, когда узнал, что для съёмок специально будет строиться город. Сейчас принято снимать в зелёных павильонах с зелёными человечками, а здесь всё было по-настоящему. Конечно, мне, как артисту, гораздо интереснее и удобнее работать, когда есть натура. А тут всё живое — бревенчатые стены, церкви, трактиры, огромный мост — целый город! И ясное небо, мороз. А главное — мне не надо тратить время и представлять, что навстречу бежит войско — оно тут, рядом — 300 человек массовки бегут с мечами, а ты стоишь, защищаешь настоящие стены! — объяснил актёр и признался, что полюбил своего героя. — Он — наёмник который сопровождал караваны с товаром, и случилось так, что ему пришлось защищать Козельск. Я отвечаю и за главную любовную линию фильма — у нас показан любовный треугольник».
Главную отрицательную роль — Трясилы сыграл Дмитрий Куличков. Для актёра показ в Нижнем Новгороде, как и для зрителей, был первым — оказывается, он ещё не видел ни одного отснятого эпизода — потому что даже звук писали прямо на съёмочной площадке.
«У меня в фильме отрицательная роль, собственно из-за меня враги попадают в город. Так что лучше я расскажу о сьёмках. Представьте — приезжаешь и видишь реальный древний город в снегах. Это словно ты попадаешь в другое измерение. Когда ты попадаешь внутрь этого города, что-то происходит с сознанием. А когда ты идёшь по этому городу в костюме в мехах и с бородой — происходит сдвиг в сознании — ты реально оказываешься в истории XIII века и чувствуешь, что словно сам жил там тогда, будто видел всё это своими глазами», — рассказал Дмитрий Куличков. В фильме также сыграли Алексей Гуськов, Алексей Шевченков, Владимир Любимцев, Артём Волобуев, Полина Чернышова. А главную женскую роль — девушку-бойца Весняну в картине исполнила Леонела Мантурова, дочь вице-премьера России Дениса Мантурова. Это уже второй её фильм — первым был военный боевик «Крылья над Берлином», также снятый Константином Бусловаым. Для роли в фильме она научилась драться на кинжалах, саблях и совне — тяжёлом древковом оружии. Леонелле было важно сыграть все самой, без дублёров.
Сцены боев, которых в фильме множество, выглядят очень эффектно и убедительно. И рассказанная на экране история гибели Козельска и её юного князя, не сдавшего свой город, трогает зрителей до слез. После финальных титров они встречали съёмочную группу аплодисментами.
Увидеть премьеру фильма «Злой город» можно с 30 января во всех кинотеатрах страны.
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