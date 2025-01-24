Нижегородцы одними из первых в стране увидели фильм «Злой город»

«У меня в фильме отрицательная роль, собственно из-за меня враги попадают в город. Так что лучше я расскажу о сьёмках. Представьте — приезжаешь и видишь реальный древний город в снегах. Это словно ты попадаешь в другое измерение. Когда ты попадаешь внутрь этого города, что-то происходит с сознанием. А когда ты идёшь по этому городу в костюме в мехах и с бородой — происходит сдвиг в сознании — ты реально оказываешься в истории XIII века и чувствуешь, что словно сам жил там тогда, будто видел всё это своими глазами», — рассказал Дмитрий Куличков. В фильме также сыграли Алексей Гуськов, Алексей Шевченков, Владимир Любимцев, Артём Волобуев, Полина Чернышова. А главную женскую роль — девушку-бойца Весняну в картине исполнила Леонела Мантурова, дочь вице-премьера России Дениса Мантурова. Это уже второй её фильм — первым был военный боевик «Крылья над Берлином», также снятый Константином Бусловаым. Для роли в фильме она научилась драться на кинжалах, саблях и совне — тяжёлом древковом оружии. Леонелле было важно сыграть все самой, без дублёров.