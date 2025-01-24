Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области проверяют безопасность газового оборудования

В 2024 году в регионе обследовали более 15 тыс. жилых домов на соответствие нормам работы газового оборудования, выявив 897 нарушений.

Как сообщает администрация Волгоградской области, в течение года осуществили порядка 1,4 тыс. осмотров, проверяя исправность газовых колонок, плит и котлов, а также работоспособность дымовых и вентиляционных каналов. Мероприятия по устранению неисправностей осуществлялись сразу на месте, а с собственниками жилых помещений проводились профилактические инструктажи по правилам эксплуатации газового оборудования и дымовентканалов.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить обслуживание газовых плит, колонок и котлов не реже 1 раза в год, а дымовые и вентиляционные каналы проверять не менее 3 раз в год, один из которых — в зимний период с декабря по февраль. В процессе осмотра осуществляется проверка герметичности соединений, отключающих устройств, надлежащего воздухообмена в дымовых и вентиляционных системах.

ЖКХ