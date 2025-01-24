В Волгоградской области проверяют безопасность газового оборудования

Как сообщает администрация Волгоградской области, в течение года осуществили порядка 1,4 тыс. осмотров, проверяя исправность газовых колонок, плит и котлов, а также работоспособность дымовых и вентиляционных каналов. Мероприятия по устранению неисправностей осуществлялись сразу на месте, а с собственниками жилых помещений проводились профилактические инструктажи по правилам эксплуатации газового оборудования и дымовентканалов.
Специалисты настоятельно рекомендуют проводить обслуживание газовых плит, колонок и котлов не реже 1 раза в год, а дымовые и вентиляционные каналы проверять не менее 3 раз в год, один из которых — в зимний период с декабря по февраль. В процессе осмотра осуществляется проверка герметичности соединений, отключающих устройств, надлежащего воздухообмена в дымовых и вентиляционных системах.