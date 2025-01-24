Тепло и солнце: прогноз погоды на выходные в Узбекистане

Общий прогноз по республике
В ночные часы субботы температура воздуха составит от −2 до −7 градусов. Днем воздух прогреется до 7−12 градусов тепла.
В воскресенье ночные температуры ослабнут до −2… +3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 9−14 градусов тепла.
Важно! В горных районах Ташкентской и Наманганской областей сохраняется лавиноопасность, жителям и туристам стоит быть осторожными.
Прогноз погоды в Ташкенте.
На выходные в столице осадков не ожидается, ветер слабый — 3−8 м/с.
Суббота: ночью и утром возможен туман, температура ночью −3… −5 градусов, днем 8−10 градусов тепла.
Воскресенье: также ожидается туман, однако станет значительно теплее — ночью температура составит 0… +2 градуса, днем 11−13 градусов тепла.
Жители столицы могут смело планировать прогулки и наслаждаться потеплением после продолжительных холодов.