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Тепло и солнце: прогноз погоды на выходные в Узбекистане

Vaib.uz (Узбекистан. 24 января). Синоптики обрадовали жителей Узбекистана хорошими новостями — в ближайшие выходные холодная воздушная масса начнет покидать территорию страны. Ожидается солнечная погода и повышение температурного фона по всей республике.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 54% 763 мм рт. ст. -1°
Источник: Vaib.Uz

Общий прогноз по республике

В ночные часы субботы температура воздуха составит от −2 до −7 градусов. Днем воздух прогреется до 7−12 градусов тепла.

В воскресенье ночные температуры ослабнут до −2… +3 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 9−14 градусов тепла.

Важно! В горных районах Ташкентской и Наманганской областей сохраняется лавиноопасность, жителям и туристам стоит быть осторожными.

Прогноз погоды в Ташкенте.

На выходные в столице осадков не ожидается, ветер слабый — 3−8 м/с.

Суббота: ночью и утром возможен туман, температура ночью −3… −5 градусов, днем 8−10 градусов тепла.

Воскресенье: также ожидается туман, однако станет значительно теплее — ночью температура составит 0… +2 градуса, днем 11−13 градусов тепла.

Жители столицы могут смело планировать прогулки и наслаждаться потеплением после продолжительных холодов.