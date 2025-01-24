На развитие Припятского Полесья выделят почти 7 млрд рублей

На программу выделено 6,867 млрд рублей. В 2025 году планируют потратить почти 1,1 млрд рублей, а самые большие траты запланированы на 2026 год — 1,5 млрд рублей. Больше половины расходов (3,77 млрд) заложены на экономику — восстановление и наращивание индустриального потенциала, формирование эффективного агропромышленного комплекса и другие мероприятия. Еще более 770 млн рублей потратят на физическое и духовное благополучие, а 2,3 млрд — на создание комфортной жизни в регионе.