На развитие Припятского Полесья выделят почти 7 млрд рублей

Программа охватит Ганцевичский, Лунинецкий, Пинский и Столинский районы Брестской области, а также Ельский, Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий и Петриковский районы Гомельской области.
Правительство рекомендует до 1 марта 2025 года определить согласованные с Министерством экономики дорожные карты и другие нюансы программы.
Цель программы — рост благосостояния и качества жизни в районах Припятского Полесья.
На программу выделено 6,867 млрд рублей. В 2025 году планируют потратить почти 1,1 млрд рублей, а самые большие траты запланированы на 2026 год — 1,5 млрд рублей. Больше половины расходов (3,77 млрд) заложены на экономику — восстановление и наращивание индустриального потенциала, формирование эффективного агропромышленного комплекса и другие мероприятия. Еще более 770 млн рублей потратят на физическое и духовное благополучие, а 2,3 млрд — на создание комфортной жизни в регионе.
В документе сказано, что финансирование мероприятий программы будет за счет средств республиканского и местных бюджетов, кредитных ресурсов, собственных средств организаций, иных источников, не запрещенных законодательством.