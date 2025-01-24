320 тонн мороженого экспортировали из Иркутской области в Монголию и Китай

Если дела будут идти также хорошо, то уже через пять лет, к 2030 году, поставки лакомства заграницу планируют увеличить до 30 тысяч тонн. Кстати, главные любители российского мороженого живут в Казахстане (туда отправляют 35% продукта), в Беларуси (18%), в Узбекистане и Монголии (11%).