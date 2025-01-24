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320 тонн мороженого экспортировали из Иркутской области в Монголию и Китай

Всю продукцию сопровождали ветеринарными сертификатами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Почти 320 тонн мороженого отправили из Приангарья заграницу. 8,4 тонны — в Китай, а оставшуюся часть в Монголию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, всю продукцию сопровождали ветеринарными сертификатами.

— В 2024 экспорт мороженого из страны составил более 15 тысяч тонн. Подводя итоги года, эксперты отметили, что показатели выросли на 15%, — поделились в Управлении.

Если дела будут идти также хорошо, то уже через пять лет, к 2030 году, поставки лакомства заграницу планируют увеличить до 30 тысяч тонн. Кстати, главные любители российского мороженого живут в Казахстане (туда отправляют 35% продукта), в Беларуси (18%), в Узбекистане и Монголии (11%).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стоимость проезда в муниципальном транспорте поднимется в Иркутске с 1 февраля.