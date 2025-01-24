В Омской области пройдут соревнования радиошифровальщиков

Соревноваться за лидерство будут 12 команд, в каждой по 4 человека. На первом этапе спортсмены будут расшифровывать сигнал, переданный азбукой Морзе на слух. На втором — участники передадут шифрограмму судьям с помощью телеграфного ключа.