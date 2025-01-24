В Омской области пройдут соревнования радиошифровальщиков

Финальные состязания по скоростной радиотелеграфии пройдут в рамках 55-го областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера — Азово-2025» уже завтра, 25 января. Этот вид спорта включен в программу мероприятий спартакиады с 1976 года.
Соревноваться за лидерство будут 12 команд, в каждой по 4 человека. На первом этапе спортсмены будут расшифровывать сигнал, переданный азбукой Морзе на слух. На втором — участники передадут шифрограмму судьям с помощью телеграфного ключа.
После проверки качества шифровки и расшифровки, жюри определит команду-победителя, которая и получит медали юбилейной сельской спартакиады.
Кроме радиотелеграфистов, в Азово в ближайшие дни определят лучших в многоборье ГТО, конькобежном спорте, шорт-треке, дартсе, шашках, настольном теннисе. Запланированы также соревнования спортивных семей, а также лыжные гонки, хоккей, мини-футбол и мотокросс.