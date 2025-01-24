Новое пожарное депо появилось на территории бывшей промзоны «ЗИЛ»

На территории бывшей промзоны «ЗИЛ» построили пожарное депо на четыре машино-места. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Общая площадь здания составила более 2,9 тысячи квадратных метров. Пожарное депо возвели по адресу: улица Тюфелева Роща, дом 3. Его построили в рамках программы “Безопасный город”. Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом», — рассказал Владимир Ефимов.
В пожарном депо обустроили стоянку для техники, посты мойки и технического обслуживания, а также помещения для стирки и сушки спецодежды. Фасады здания облицевали красными бетонными панелями клинкерного типа.
«В административной части здания предусмотрели оконные проемы с большой площадью остекления и алюминиевым профилем. Прилегающую территорию благоустроили: на ней оборудовали спортивную площадку со специализированными снарядами и беговую дорожку для сдачи профессиональных нормативов», — добавил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
Благодаря появлению в Даниловском районе нового пожарного депо сократится время прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия для оказания помощи населению.
В соответствии с поручением Сергея Собянина качеству строительства на ключевых инфраструктурных объектах, обеспечивающих безопасность города и его жителей, уделяется особое внимание.
Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков рассказал, что весь строительный цикл здания проходил под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора. За этот период состоялось семь контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки ведомство выдало застройщику заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем оформило разрешение на его ввод в эксплуатацию.