Новое пожарное депо появилось на территории бывшей промзоны «ЗИЛ»

Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков рассказал, что весь строительный цикл здания проходил под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора. За этот период состоялось семь контрольно-надзорных мероприятий. По результатам итоговой проверки ведомство выдало застройщику заключение о соответствии объекта проектной документации, а затем оформило разрешение на его ввод в эксплуатацию.