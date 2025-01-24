Кадеты спасли 16-летнего парня с приступом эпилепсии на катке в Братске

«Мы катались на коньках, я увидел, что собирается толпа. Подъехал — там человек с приступом эпилепсии. Однокашник его уже перевернул на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, поддерживал его голову и успокаивал. Вызвали “скорую”. Потом мы с ним помогли пострадавшему занять более комфортное положение, так как у него сильно болел висок — он ударился при падении», — рассказал кадет 9А класса МЧС.