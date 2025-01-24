Кадеты спасли 16-летнего парня с приступом эпилепсии на катке в Братске

В Братске на городском катке у 16-летнего парня случился приступ эпилепсии. Юноше стало плохо, он упал и ударился головой о заграждение. На помощь к нему поспешили кадеты класса МЧС из школы № 24, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
На помощь к юноше с приступом эпилепсии поспешил десятиклассник из класса МЧС. Его однокашник, кадет 9А класса МЧС, рассказал о произошедшем.
«Мы катались на коньках, я увидел, что собирается толпа. Подъехал — там человек с приступом эпилепсии. Однокашник его уже перевернул на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, поддерживал его голову и успокаивал. Вызвали “скорую”. Потом мы с ним помогли пострадавшему занять более комфортное положение, так как у него сильно болел висок — он ударился при падении», — рассказал кадет 9А класса МЧС.
Позже ребята пояснили, что действовали четко по алгоритму, которому их обучила преподаватель-организатор предмета «Основы безопасности и защиты Родины».
Учитель истории школы № 24 тоже находилась в это время на катке. С кадетом из 8А класса МЧС они сдерживали любопытствующих, чтобы те не напирали и не мешали оказывать помощь.
Когда приехали врачи, десятиклассник из класса МЧС объяснил им, что произошло, какие действия ими были предприняты. Юношу с приступом эпилепсии госпитализировали.