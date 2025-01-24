В Узбекистане создадут университет по кибербезопасности — подробности

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Узбекистане будет создан государственный университет кибербезопасности. Поставление «О создании государственного университета “Cyber university” подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.
Согласно постановлению, будет создан государственный университет «Cyber university».
Одной из основных задач университета определена подготовка кадров в области защиты информации, информационной и кибербезопасности, цифровых технологий и цифровой экономики, создания автоматизированных информационно-аналитических систем на основе искусственного интеллекта, робототехники и других смежных направлений.
Университет будет государственным высшим учебным заведением, иметь полную академическую, финансовую и организационно-управленческую самостоятельность. Его выпусники получат дипломы государственного образца.
Обучаться студенты смогут на государственной грантовой и платно-контрактной основе.
В 2025/2026 учебном году Университету выделяется 100 государственных грантов для подготовки бакалавров по дневной форме обучения. Начиная с очередного учебного года гранты выделяются на основе параметров Госзаказа.
На базе университета планируют создать IT-кластер (парк информационных технологий, технопарк). Его основными направлениями деятельности станут:
- создание и внедрение на практике инновационных стартап-проектов, ориентированных на технологические и инновационные идеи на основе передового зарубежного опыта;
- осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по заказам национальных и зарубежных организаций;
- продвижение на внутреннем и внешнем рынках национальных средств и продукции в области автоматизированных информационно-аналитических систем.
Учебный процесс в университете начнется в сентябре 2025 года.