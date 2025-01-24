В Иркутске с 1 февраля дорожает стоимость проезда в транспорте

Большая часть горожан ездит на работу и с работы, пользуясь коммерческими маршрутками и автобусами. Стоимость проезда там разная — от 35 рублей на самых демократичных маршруах до 35−40 и 40−45 рублей, в зависимости от того, дневное или вечернее время (как правило, вечернее — после 20.00). Можно с большой степенью уверенности предположить, что вслед за порожанием муниципальных автобусов, коммерческие поднимут плату за проезд до высшей планки 40−45 рублей уже в ближайшее время. Компании-перевозчики имеют право делать это самостоятельно, в заявительном порядке.