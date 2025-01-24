В Иркутске с 1 февраля дорожает стоимость проезда в транспорте

С 1 февраля стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Иркутска составит 35 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В январе за проезд в трамваях, троллейбусах и муниципальных автобусах платят 30 рублей.
В администрации города поясняют, что повышение цен на проезд обусловлено постоянным удорожанием топлива, запчастей, шин, комплектующих, а также обязанностью работодателей увеличивать зарплату сотрудникам.
Большая часть горожан ездит на работу и с работы, пользуясь коммерческими маршрутками и автобусами. Стоимость проезда там разная — от 35 рублей на самых демократичных маршруах до 35−40 и 40−45 рублей, в зависимости от того, дневное или вечернее время (как правило, вечернее — после 20.00). Можно с большой степенью уверенности предположить, что вслед за порожанием муниципальных автобусов, коммерческие поднимут плату за проезд до высшей планки 40−45 рублей уже в ближайшее время. Компании-перевозчики имеют право делать это самостоятельно, в заявительном порядке.
«Цены на ГСМ постоянно растут. Кроме того, нам необходимо поддерживать конкурентоспособные заработные платы водителей и работников ремонтной зоны. В условиях дефицита кадров это очень важный и едва ли не решающий фактор», — объяснили решение в МУП «Иркутскавтотранс» и МУП «Иркутскгортранс».
В городах юга Иркутской области стоимость проезда на общественном транспорте составляет: Шелехов — 40 рублей; Ангарск — 50 рублей; Усолье-Сибирское — 40 рублей. В Братске за проезд платят 33−40 рублей в Чите — 30−42 рублей; в Красноярске — 32−44 рублей.