Красноярское студенчество отметит Татьянин день

Кроме того, в День российского студенчества стартует пятый сезон проекта «Твой ход». Прямой эфир — в официальной группе проекта. В ходе трансляции покажут студенческие мероприятия, которые пройдут на главных площадках и молодёжных центрах 27 регионов страны. Организаторы расскажут об особенностях проведения проекта в 2025 году. Подробнее о событиях — на страницах регионального студенческого центра «Гагарин» во «ВКонтакте» и Telegram.