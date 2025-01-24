Красноярское студенчество отметит Татьянин день

Учащиеся вузов Красноярского края отметят свой главный праздник вместе с Всероссийским студенческим проектом «Твой ход», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Команда проекта проведёт День единого российского студенчества — серию активностей по всей стране, в том числе и в Красноярске.
Так, с 18 до 21 часов на катке на Стрелке пройдёт развлекательная программа, массовое катание на коньках и розыгрыши от организаторов мероприятия. В музейном центре «Площадь Мира» для студентов проведут ночную экскурсию.
Кроме того, в День российского студенчества стартует пятый сезон проекта «Твой ход». Прямой эфир — в официальной группе проекта. В ходе трансляции покажут студенческие мероприятия, которые пройдут на главных площадках и молодёжных центрах 27 регионов страны. Организаторы расскажут об особенностях проведения проекта в 2025 году. Подробнее о событиях — на страницах регионального студенческого центра «Гагарин» во «ВКонтакте» и Telegram.