Ушел из жизни легендарный красноярский марафонец Валентин Киреев

Как сообщили в региональном министерстве спорта, атлет до последних дней сохранял невероятную физическую форму и страсть к соревнованиям.
Валентин Петрович начал свой спортивный путь в сельской местности, где вместо поездок на телеге предпочитал бегать по полям. Не имея специальной подготовки, он уже в студенческие годы завоевал бронзу городских соревнований по лыжным гонкам среди вузов и техникумов.
Профессионально легкой атлетикой Киреев занялся только в 30 лет, что не помешало ему через три года выполнить норматив мастера спорта, став чемпионом России по марафону в командном зачете. Дважды, в 1964 и 1968 годах, он был близок к попаданию на Олимпийские игры, но обстоятельства сложились не в его пользу.
Спортивное долголетие Валентина Петровича поражает: в 62 года он освоил триатлон, в 71 год 42 раза подтянулся на перекладине на городском «Фестивале возможностей», а после 90 лет продолжал участвовать в городских соревнованиях по подтягиванию. Киреев является основателем клуба любителей бега «Беркут» и до последних дней активно следил за спортивной жизнью Красноярска.
Прощание с Валентином Петровичем Киреевым состоится 25 января в 11:00 в прощальном зале по адресу: улица Партизана Железняка, 1ж.
Ранее в Красноярске умер легендарный хоккеист Виктор Ломанов.