Ушел из жизни легендарный красноярский марафонец Валентин Киреев

Профессионально легкой атлетикой Киреев занялся только в 30 лет, что не помешало ему через три года выполнить норматив мастера спорта, став чемпионом России по марафону в командном зачете. Дважды, в 1964 и 1968 годах, он был близок к попаданию на Олимпийские игры, но обстоятельства сложились не в его пользу.