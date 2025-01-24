В Балтийске приступают к сносу бывшего Дома спорта

На время проведения работ специалисты перекроют участок тротуара от автобусной остановки до кафе «Станция». «Временное неудобство связано с началом работ по сносу нежилого здания “Дом спорта”. На этом месте начинаем благоустраивать сквер Ожидания с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями», — говорится в публикации.