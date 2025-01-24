В Балтийске приступают к сносу бывшего Дома спорта. Здание располагается рядом с железнодорожным вокзалом на улице Ленина. Об этом сообщается на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
На время проведения работ специалисты перекроют участок тротуара от автобусной остановки до кафе «Станция». «Временное неудобство связано с началом работ по сносу нежилого здания “Дом спорта”. На этом месте начинаем благоустраивать сквер Ожидания с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями», — говорится в публикации.
Сквер на месте бывшего Дома спорта в Балтийске обещают благоустроить в 2025 году. Для работ власти планировали снести нежилое здание.
В 2024 году в Балтийске проводили голосование по выбору проектов для благоустройства. В результате победил сквер Ожидания рядом с железнодорожным вокзалом.