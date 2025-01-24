Туристка из Новосибирска подхватила лихорадку Денге на «зимовке» на Бали

«Первые несколько дней я находилась в стационаре. Результаты анализа показали, что у меня лихорадка Денге. Лечение в азиатских больницах не из дешевых — сутки 250 долларов (почти 25 000 рублей)», — «Сиб.фм» цитирует собеседницу Наталью Соловьёву.