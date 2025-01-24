Туристка из Новосибирска подхватила лихорадку Денге на «зимовке» на Бали

Сибирячка уехала «зимовать» на Бали, в середине января 2025 года почувствовала себя плохо, а позже оказалась в местной лечебнице. У девушки диагностировали лихорадку Денге.
Наталья Соловьёва родилась в Новосибирске, 8 лет назад переехала в Москву. Накануне Нового года решили вместе с другом провести зиму на Бали.
Спустя время девушка почувствовала недомогание, затем начался кашель, поднялась высокая температура. В местной больнице девушке провели обследование.
«Первые несколько дней я находилась в стационаре. Результаты анализа показали, что у меня лихорадка Денге. Лечение в азиатских больницах не из дешевых — сутки 250 долларов (почти 25 000 рублей)», — «Сиб.фм» цитирует собеседницу Наталью Соловьёву.
Портал пишет, что в настоящее время Наталья идёт на поправку. На следующую «зимовку» сибирячка планирует перебраться в Таиланд.