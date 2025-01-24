Пациенты с раком легких в России могут остаться без отечественного препарата

Рак легкого — одно из самых распространенных опухолевых заболеваний, на его долю приходится каждая пятая смерть от рака. Эта болезнь не щадит ни мужчин, ни женщин. В большинстве случаев врачам удается выявить ее уже на поздней стадии. К моменту постановки диагноза лишь у 25−30% больных опухоль является операбельной. Остальным приходится уповать на другие методы лечения, именно поэтому наличие доступных медикаментов — это буквально вопрос жизни и смерти. Тем более, что этот тип рака очень активно дает метастазы и распространяется на другие ткани организма.