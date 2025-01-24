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Ученые из Ростова предложили создать заповедники на берегах Таганрогского залива

10 природных территорий предложили взять под особую охрану ученые из Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Ученые из Ростова-на-Дону предложили создать особо охраняемые природоохранные территории на береговых косах Таганрогского залива Азовского моря. Об этом рассказали в ЮНЦ РАН.

Эксперты отмечают, что в Ростовской области, ДНР и Краснодарском крае, в местах выходов к заливу, существуют десять песчано-ракушечных кос. При этом под охраной сейчас находятся только семь из них, считая территорию в Ейске.

Специалисты уверены, что создание особых заповедных зон поможет сохранению береговых кос и биоразнообразия.

Добавим, идею о выделении специальных природных территорий выдвинули в 2024 году по итогам исследования малых рек и лиманов Приазовья.

Напомним, ранее в Ростовской области прокуратура вступилась за Степь Приазовскую.