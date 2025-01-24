В Узбекистане ужесточили наказание за нарушение ПДД

Что нового в законе?
Одно из ключевых нововведений — введение уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако пока неизвестно, какие конкретно меры наказания предусмотрены для нарушителей.
Также усилены меры контроля в сфере подготовки и переподготовки водителей. Теперь за несоблюдение порядка сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, закон устанавливает уголовную ответственность за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, работающих на сжатом природном газе, сжиженном нефтяном газе и других видах топлива.
Балльная система и административные наказания
Серьезные изменения коснулись и Кодекса об административной ответственности. Теперь за нарушения ПДД вводятся штрафные баллы, и если водитель наберет установленное количество штрафных баллов, он может быть лишен водительского удостоверения на срок не менее шести месяцев.
Также вводятся отдельные наказания за:
- Агрессивное вождение — резкие маневры, дрифт, езда в стиле «шахмат».
- Создание препятствий на дороге, провоцирующих аварийные ситуации.
Чего ждать водителям?
Принятые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, однако пока остается неясным, как будет реализовываться балльная система на практике и насколько эффективно правоохранительные органы смогут применять новые нормы.
Эксперты отмечают, что введение жестких наказаний за вождение в нетрезвом виде и использование балльной системы поможет снизить количество ДТП и повысить культуру вождения среди населения.
Закон был одобрен Сенатом и направлен на подпись президенту.