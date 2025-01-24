В Узбекистане ужесточили наказание за нарушение ПДД

Серьезные изменения коснулись и Кодекса об административной ответственности. Теперь за нарушения ПДД вводятся штрафные баллы, и если водитель наберет установленное количество штрафных баллов, он может быть лишен водительского удостоверения на срок не менее шести месяцев.