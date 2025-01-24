В Новосибирске вырос спрос на трёхкомнатные квартиры

В «Авито Недвижимости» подведены итоги 2024 года на первичном рынке жилья в России. Лидерами по количеству предложений стали Краснодар (13% от всех новостроек), Тюмень и Москва (по 8%), а также Воронеж (7%). В целом, предложение квартир в новостройках увеличилось на 30% по сравнению с 2023 годом, особенно в сегменте двухкомнатных квартир (+33%). Об этом сообщили Om1.ru Новосибирск в пресс-службе «Авито».
Спрос на жилье в новостройках снизился в большинстве регионов, за исключением Красноярска, Иванова, Хабаровска, Барнаула и Ярославля. В Новосибирске спрос на трёхкомнатные квартиры вырос на 10%.
Средняя цена квартиры в новостройках России составила 8,5 млн рублей, а стоимость квадратного метра — 167 110 рублей. В Новосибирске средняя стоимость квартиры достигла 7,5 млн рублей, а квадратный метр стоит 143 тыс. рублей.
Эксперты отмечают, что в первой половине года спрос стимулировался льготной ипотекой, однако во второй половине наблюдалось охлаждение интереса к новостройкам.