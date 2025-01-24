Археологи должны получить специальное разрешение для раскопок в Омске

У людей импровизированная площадка со стендами вызывает огромный интерес. Чтобы создать на месте работ полноценный музейный объект, необходимо специальное освещение, информационные стенды и меры по предотвращению «случайного» вандализма. К сожалению, иногда экскурсоводы по незнанию позволяют группам ходить по раскопкам и кирпичам. Это может привести к порче культурного наследия. Чтобы начать работу над созданием музейного проекта, необходимо полностью закончить раскопки и исследования.