Археологи должны получить специальное разрешение для раскопок в Омске

По словам Игоря Скандакова, руководителя Омского музея просвещения, раскопки планируется завершить уже в этом году. Для этого археологи должны пройти ряд процедур, включая получение необходимых разрешений и одобрение от «зелёной комиссии». Это позволит полностью исследовать фундамент острога, не нарушив законов.
К настоящему времени площадь раскопок на месте Омского каторжного острога достигла 500 кв. м. Для этого было необходимо выкорчевать пни деревьев. Чтобы полностью расчистить фундамент здания и организовать вокруг него музейное пространство, археологам необходимо вырубить сухие деревья, убрать кусты сирени и решить вопрос с коммуникациями, проложенными на территории острога.
У людей импровизированная площадка со стендами вызывает огромный интерес. Чтобы создать на месте работ полноценный музейный объект, необходимо специальное освещение, информационные стенды и меры по предотвращению «случайного» вандализма. К сожалению, иногда экскурсоводы по незнанию позволяют группам ходить по раскопкам и кирпичам. Это может привести к порче культурного наследия. Чтобы начать работу над созданием музейного проекта, необходимо полностью закончить раскопки и исследования.
Напомним, результаты раскопок, которые провели археологи в Омске, указывают на то, что город старше почти на век, чем считается сейчас.