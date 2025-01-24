Стало известно, куда обращаться новосибирцам если не почищен снег

Жители Новосибирска могут сообщать о некачественной уборке снега на придомовых территориях, дорогах и тротуарах через портал «Госуслуги», посредством Платформы обратной связи, а также обратиться:
• Диспетчерская служба МКУ «Дзержинка»: 209−02−83.
• Общественная приемная администрации Калининского района: 228−72−57.
• Общественная приемная администрации Кировского района: 227−48−22.
• Общественная приемная администрации Ленинского района: 228−83−24.
• Общественная приемная администрации Октябрьского района: 228−81−80.
• МКУ «Первомайское»: 337−38−07.
• Диспетчерская служба «ДЭУ Советского района»: 332−66−42.
• Диспетчерская служба «Городского центра организации дорожного движения»: 224−08−52, 224−87−70.
• Диспетчерская служба ЕДДС: 218−00−51.
По вопросам содержания общего имущества в многоквартирных домах, в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую организацию. В случае бездействия, следует обращаться в администрацию района.
При некачественном оказании услуг управляющей организацией, собственники помещений могут обратиться с заявлением об изменении размера платы. Заявление можно подать в письменной или устной форме в течение 6 месяцев после нарушения.
Ответственные за уборку снега по районам в Новосибирске:
• Дзержинский: МКУ «Дзержинка».
• Калининский: МКУ «ДЭУ № 6» и МКУ «Калининское».
• Кировский: МКУ «ДЭУ № 4» и МКУ «Кировское».
• Ленинский: МКУ «ДЭУ № 3» и МКУ «Ленинское».
• Октябрьский: МКУ «Октябрьское».
• Первомайский: МКУ «Первомайское».
• Советский: МКУ «ДЭУ Советского района».
• Центральный округ: МКУ «ДЭУ № 1» и МКУ «Центральное».