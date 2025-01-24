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Стало известно, куда обращаться новосибирцам если не почищен снег

Собственники помещений могут обратиться с заявлением об изменении размера платы.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители Новосибирска могут сообщать о некачественной уборке снега на придомовых территориях, дорогах и тротуарах через портал «Госуслуги», посредством Платформы обратной связи, а также обратиться:

• Диспетчерская служба МКУ «Дзержинка»: 209−02−83.

• Общественная приемная администрации Калининского района: 228−72−57.

• Общественная приемная администрации Кировского района: 227−48−22.

• Общественная приемная администрации Ленинского района: 228−83−24.

• Общественная приемная администрации Октябрьского района: 228−81−80.

• МКУ «Первомайское»: 337−38−07.

• Диспетчерская служба «ДЭУ Советского района»: 332−66−42.

• Диспетчерская служба «Городского центра организации дорожного движения»: 224−08−52, 224−87−70.

• Диспетчерская служба ЕДДС: 218−00−51.

По вопросам содержания общего имущества в многоквартирных домах, в первую очередь, необходимо обращаться в свою управляющую организацию. В случае бездействия, следует обращаться в администрацию района.

При некачественном оказании услуг управляющей организацией, собственники помещений могут обратиться с заявлением об изменении размера платы. Заявление можно подать в письменной или устной форме в течение 6 месяцев после нарушения.

Ответственные за уборку снега по районам в Новосибирске:

• Дзержинский: МКУ «Дзержинка».

• Калининский: МКУ «ДЭУ № 6» и МКУ «Калининское».

• Кировский: МКУ «ДЭУ № 4» и МКУ «Кировское».

• Ленинский: МКУ «ДЭУ № 3» и МКУ «Ленинское».

• Октябрьский: МКУ «Октябрьское».

• Первомайский: МКУ «Первомайское».

• Советский: МКУ «ДЭУ Советского района».

• Центральный округ: МКУ «ДЭУ № 1» и МКУ «Центральное».

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