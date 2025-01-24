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Омские дорожные службы готовятся к уборке наледи и снега в выходные

Работы будут выполняться круглосуточно.

Источник: Om1 Омск

В ближайшие выходные дорожные службы займутся устранением наледи и снежного наката на дорогах. Уже сегодня во второй половине дня сотрудники окружных ДЭУ начнут обработку сложных участков специальными материалами. Эти средства будут использовать не для создания абразивного слоя, как в морозы, а для размягчения смерзшегося снега.

После обработки запланированы работы по грейдированию, а на менее проблемных участках — механическая очистка и прометание.

В субботу и воскресенье в уборке задействуют около 160 единиц техники. Работы будут выполняться в круглосуточном режиме.

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