Омские дорожные службы готовятся к уборке наледи и снега в выходные

В ближайшие выходные дорожные службы займутся устранением наледи и снежного наката на дорогах. Уже сегодня во второй половине дня сотрудники окружных ДЭУ начнут обработку сложных участков специальными материалами. Эти средства будут использовать не для создания абразивного слоя, как в морозы, а для размягчения смерзшегося снега.
После обработки запланированы работы по грейдированию, а на менее проблемных участках — механическая очистка и прометание.
В субботу и воскресенье в уборке задействуют около 160 единиц техники. Работы будут выполняться в круглосуточном режиме.
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