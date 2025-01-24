Омские дорожные службы готовятся к уборке наледи и снега в выходные

В ближайшие выходные дорожные службы займутся устранением наледи и снежного наката на дорогах. Уже сегодня во второй половине дня сотрудники окружных ДЭУ начнут обработку сложных участков специальными материалами. Эти средства будут использовать не для создания абразивного слоя, как в морозы, а для размягчения смерзшегося снега.