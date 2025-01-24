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Психологу детсада в Новосибирске дали условный срок за избиение малыша

Женщина ударила ребёнка по голове — ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Источник: AP 2024

В Новосибирске вынесли приговор в отношении бывшего педагога-психолога детского сада. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Она избила двухлетнего малыша.

Подробности рассказали в областной прокуратуре и СУ СКР.

В ноябре 2023 года педагог-психолог накричала на ребёнка и один раз ударила по голове. Он упал, но сотрудница ударила ещё раз, схватила за руку и потащила в сторону.

Малыш получил телесные повреждения, временное тревожное расстройство, не мог спокойно спать.

«Суд назначил виновной 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по воспитанию несовершеннолетних детей на 2 года», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Калининский районный суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 550 тысяч рублей.