Психологу детсада в Новосибирске дали условный срок за избиение малыша

В Новосибирске вынесли приговор в отношении бывшего педагога-психолога детского сада. Женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Она избила двухлетнего малыша.
Подробности рассказали в областной прокуратуре и СУ СКР.
В ноябре 2023 года педагог-психолог накричала на ребёнка и один раз ударила по голове. Он упал, но сотрудница ударила ещё раз, схватила за руку и потащила в сторону.
Малыш получил телесные повреждения, временное тревожное расстройство, не мог спокойно спать.
«Суд назначил виновной 1 год 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, с лишением права заниматься деятельностью по воспитанию несовершеннолетних детей на 2 года», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Калининский районный суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 550 тысяч рублей.