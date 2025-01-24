Омские дорожники все выходные будут чистить улицы

Дорожные службы в выходные будут усиленно счищать наледь с обочин и выравнивать накаты, образовавшиеся в последние дни из-за снегопада и перепадов температур. При грядущем потеплении, ледяные неровности и накаты могут привести к серьезным ДТП.
Уже сегодня во второй половине дня бригады окружных ДЭУ приступят к обработке проблемных участков противогололедными материалами. Делается это для того, чтобы избавиться от ледяных глыб, образовавшихся на обочинах. Далее по дорогам для уборки снега пройдут грейдеры. Всего в эту субботу и в воскресенье на трассы выйдут более 160 единиц техники. Работа будет осуществляться в круглосуточном режиме.
Ранее мы писали, что мэрия закупила новые машины для уборки улиц белорусского производства.