Омские дорожники все выходные будут чистить улицы

Уже сегодня во второй половине дня бригады окружных ДЭУ приступят к обработке проблемных участков противогололедными материалами. Делается это для того, чтобы избавиться от ледяных глыб, образовавшихся на обочинах. Далее по дорогам для уборки снега пройдут грейдеры. Всего в эту субботу и в воскресенье на трассы выйдут более 160 единиц техники. Работа будет осуществляться в круглосуточном режиме.