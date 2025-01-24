В Омске продают автограф актёра, который сыграл Гарри Поттера

На «Авито» в Омске появилось необычное предложение для фанатов Гарри Поттера. На продажу выставлен автограф актёра, который сыграл «мальчика, который выжил», — Дэниела Рэдклиффа.
Стоимость редкого сувенира составляет 10 000 рублей. Продавец готов отправить автограф Почтой России в любой регион.
Подпись выполнена на профессиональной фотографии и, по словам продавца, является оригинальной. Как указано в объявлении, снимок был получен по почте в ответ на письмо. Однако подробности переписки автор раскрывать отказался.
В его профиле на сайте «Авито» указано, что продавец готов расстаться с ещё множеством фотографий знаменитостей с автографами. Все они, по словам автора, являются оригинальными.