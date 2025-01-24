Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске продают автограф актёра, который сыграл Гарри Поттера

Стоимость росчерка Дэниела Рэдклиффа оценили в 10 тысяч рублей.

Источник: Авито

На «Авито» в Омске появилось необычное предложение для фанатов Гарри Поттера. На продажу выставлен автограф актёра, который сыграл «мальчика, который выжил», — Дэниела Рэдклиффа.

Стоимость редкого сувенира составляет 10 000 рублей. Продавец готов отправить автограф Почтой России в любой регион.

Подпись выполнена на профессиональной фотографии и, по словам продавца, является оригинальной. Как указано в объявлении, снимок был получен по почте в ответ на письмо. Однако подробности переписки автор раскрывать отказался.

В его профиле на сайте «Авито» указано, что продавец готов расстаться с ещё множеством фотографий знаменитостей с автографами. Все они, по словам автора, являются оригинальными.

торговля