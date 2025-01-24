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Теплоснабжение на Космическом проспекте в Омске восстановлено после аварии

Работы по восстановлению теплоснабжения на Космическом проспекте, 25 завершены.

Источник: AP 2024

На этом участке произошла авария на подземном трубопроводе. Бригада немедленно выехала на место происшествия, провела необходимую диагностику и временно вывела трубопровод из эксплуатации для устранения неполадок.

В несколько часов были проведены земляные работы, в ходе которых выявили поврежденный участок трубопровода и демонтировали его. После этого специалисты выполнили сварочные работы для установки нового участка. Для этого было задействовано пять единиц специализированной техники и 25 человек из аварийной бригады.

Чтобы минимизировать неудобства для жителей, часть потребителей была быстро переключена на резервную схему теплоснабжения, что позволило сократить количество объектов, на которые повлияло отключение. В данный момент аварийная служба занята заполнением системы, и руководство компании следит за ходом работ, чтобы обеспечить надежное функционирование теплоснабжения. Компания приносит извинения всем жителям за возникшие временные неудобства.

Ранее мы сообщали, что без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 44 объекта, включая 39 многоквартирных домов, четыре образовательных учреждения и одно административное здание.

ЖКХ