Теплоснабжение на Космическом проспекте в Омске восстановлено после аварии

В несколько часов были проведены земляные работы, в ходе которых выявили поврежденный участок трубопровода и демонтировали его. После этого специалисты выполнили сварочные работы для установки нового участка. Для этого было задействовано пять единиц специализированной техники и 25 человек из аварийной бригады.