Теплоснабжение на Космическом проспекте в Омске восстановлено после аварии

На этом участке произошла авария на подземном трубопроводе. Бригада немедленно выехала на место происшествия, провела необходимую диагностику и временно вывела трубопровод из эксплуатации для устранения неполадок.
В несколько часов были проведены земляные работы, в ходе которых выявили поврежденный участок трубопровода и демонтировали его. После этого специалисты выполнили сварочные работы для установки нового участка. Для этого было задействовано пять единиц специализированной техники и 25 человек из аварийной бригады.
Чтобы минимизировать неудобства для жителей, часть потребителей была быстро переключена на резервную схему теплоснабжения, что позволило сократить количество объектов, на которые повлияло отключение. В данный момент аварийная служба занята заполнением системы, и руководство компании следит за ходом работ, чтобы обеспечить надежное функционирование теплоснабжения. Компания приносит извинения всем жителям за возникшие временные неудобства.
Ранее мы сообщали, что без теплоснабжения и горячего водоснабжения остались 44 объекта, включая 39 многоквартирных домов, четыре образовательных учреждения и одно административное здание.