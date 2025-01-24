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Поздравление Руслана Болотова с Днем российского студенчества

Дорогие друзья! Поздравляю с Днём российского студенчества!

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Это один из главных молодежных праздников. Студенческие годы — незабываемое время, полное ярких впечатлений, открытий и возможностей. Каждый, кто был студентом, хранит самые теплые воспоминания об этом времени.

Иркутск всегда был и остается крупным образовательным центром Восточной Сибири. Убежден: от энергичности и инициативности молодежи зависит будущее нашего региона и всей страны. Сейчас студенты активно участвуют в жизни города, в патриотических и благотворительных проектах, общественной работе. Сегодня они помогают в сборе гуманитарной помощи для СВО.

Отдельные слова благодарности преподавателям вузов и ссузов за воспитание молодежи. Дорогие студенты, ваши научные, творческие, спортивные и другие достижения — предмет нашей гордости. Желаю дальнейших успехов в жизни и учебе. Ставьте перед собой высокие цели — у вас обязательно все получится!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.