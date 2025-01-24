Поздравление Руслана Болотова с Днем российского студенчества

Иркутск всегда был и остается крупным образовательным центром Восточной Сибири. Убежден: от энергичности и инициативности молодежи зависит будущее нашего региона и всей страны. Сейчас студенты активно участвуют в жизни города, в патриотических и благотворительных проектах, общественной работе. Сегодня они помогают в сборе гуманитарной помощи для СВО.